«Мне прикольно». Агутин не смолчал о скандалах с Варум

Леонид Агутин и Анжелика Варум являются одной из самых красивых и крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Однако в последнее время артисты почти не появляются вместе на светских мероприятиях.

В основном перед журналистами оказывается Агутин. Варум почти не сопровождает супруга. Вероятно, поэтому в Сети то и дело ходят слухи о проблемах в браке артистов. Чтобы развеять эти домыслы "Телепрограмма" прямо спросила Леонида, как они с женой справляются с ссорами и скандалами.

Певец заверил, что за годы совместной жизни в браке было всякое, мол, сейчас они живут мирно, а если и возникает недопонимание, то все решается быстро.

"Мне прикольно слушать такие вопросы на 28-м году совместной жизни. Уже все было: и споры, и ссоры, и скандалы. Единственное, что могу сказать, они у нас недолгие. Нам, наверное, помогает, не побоюсь этого слова, общий интеллектуальный уровень. Он позволяет задуматься о том, что в словах спорящего есть зерно истины, и стоит к нему прислушаться", — отметил Агутин.

Более того, Леонид был так откровенен, что признался, что и особой романтики в отношениях с женой у него уже нет. Даже сюрпризы заменила практичность. Агутин не радует жену неожиданными подарками, а ждет, когда Анжелика озвучит свои желания.