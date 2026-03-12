Дочь Заворотнюк объяснила причину возвращения в Россию

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна вместе со своим мужем Тимуром Исмаиловым и сыном вернулись в Россию из Дубая. Об этом сообщает «КП».

Заворотнюк уже несколько лет живет на две страны — РФ и ОАЭ, где ее супруг работает. Весной 2025 года Анна прилетела в Москву и родила там сына. В ноябре она вернулась в Дубай с семьей.

После начала конфликта США, Израиля и Ирана дочь артистки рассказывала, что ситуация в Дубае стабильная, хотя она постоянно на нервах. Она снимала дым от взрыва на соседней улице и говорила, что в городе ежедневно воют сирены. В результате Анна и Тимур решили вернуться в Россию — модель заявила, что в ОАЭ она едва не дошла до срыва.

«Мы дома. Последние дни было, правда, очень тревожно. Даже не столько из-за конкретных событий, сколько из-за постоянного напряжения, психика уже не справлялась, от любого громкого звука буквально подпрыгивали. В какой-то момент просто приняли решение, что лучше улететь», — рассказала она.

По словам Заворотнюк, рейс прошел хорошо, однако и тут не обошлось без нервов. Вылет задержали примерно на три часа, а после самолет долго не мог взлететь — из-за обстрела воздушное пространство ОАЭ временно закрыли.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В ответ иранские войска начали наносить удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.