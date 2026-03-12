Слава решила проблему с квартирой в центре Москвы

Певица Анастасия Славенская (Слава) избавилась от квартиры в центре Москвы, которую не могла продать из-за скандала своей коллеги Ларисы Долиной. Об этом в четверг, 12 марта, пишет Shot.

© Вечерняя Москва

По данным источника, чтобы продать квартиру площадью 173 квадратных метра на Арбате, Сланевская снизила цену на 20 миллионов рублей. В квартире выполнен дизайнерский ремонт, потолки достигают почти трех метров, а интерьер дополнен дорогой мебелью и предметами декора. Изначально за недвижимость в центре Москвы она просила 140 миллионов рублей, однако долгое время покупателя найти не удавалось.

В итоге сделку удалось закрыть примерно месяц назад — квартиру продали за 120 миллионов рублей. Ранее артистка говорила, что планирует направить эти деньги на помощь сестре и детям, уточняется в публикации.

Ранее Сланевская призналась, что серьезно заболела в период новогодних праздников. При этом она предположила, что ее сглазили, и намекнула, что причиной недуга могла стать эстрадная певица Лариса Долина.

15 декабря 2025 года Слава рассказала, что задумалась о возможности подать на Ларису Долину в суд, поскольку потенциальные покупатели ее квартиры решили отказаться от сделки за день до заключения договора. Певица отметила, что сделка сорвалась из-за скандала, в котором участвовали Долина и Полина Лурье.