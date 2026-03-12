Певица Лариса Долина заявила о том, что скандальная ситуация с продажей квартиры изменила ее взгляд на многие вещи, сделала ее взрослее и нашла отражение в творчестве. Об этом народная артистка рассказала в интервью ТАСС.

Ранее Лариса Долина оказалась в центре скандала из-за продажи своей квартиры в Москве. После подписания сделки певица обратилась в суд — она заявила, что действовала под влиянием мошенников, а сделку необходимо аннулировать.

Изначально суды встали на ее сторону, не обязав при этом артистку вернуть деньги обратно покупательнице Полине Лурье. В итоге дело дошло до Верховного суда. Рассмотрев его 16 декабря 2025 года, суд вынес решение в пользу Лурье.

Долина впервые рассказала о своих чувствах после потери квартиры

По словам Ларисы Долиной, эта ситуация повлияла как на нее саму, так и на ее творчество.

«Все мои новые песни, которые появились за это время, связаны с тем, что я стала немного взрослее и, пережив непростую жизненную ситуацию [с квартирой], по-другому начала смотреть на многие вещи. Когда с человеком происходит что-то очень серьезное - неважно, в хорошем или плохом смысле, его жизнь меняется», - пояснила певица.

Она отметила, что большинство ее новых песен были записаны именно в этот период, а также высказала уверенность, что композиции получились «трогательными и качественными». Среди таких песен Долина назвала композицию «Последнее прощай», которая уже «завоевала сердца нескольких миллионов слушателей».