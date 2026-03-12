Актриса Джоли наняла киллера, чтобы убить себя

Известная актриса Анджелина Джоли в своей юности столкнулась с тяжелой депрессией, которая привела ее к мысли о самоубийстве. В попытке защитить своих родителей от страданий, связанных с ее уходом, она приняла решение нанять киллера.

Как пишет Her, Анджелина Джоли была в глубокой эмоциональной яме и искала способ покончить с собой. Чтобы избежать боли для своих близких, актриса решила прибегнуть к помощи профессионала.

Однако киллер, оказавшийся человеком с совестью, начал убеждать ее отказаться от этого решения. Несмотря на его попытки отговорить ее, Джоли оставалась непреклонной.

В результате они пришли к компромиссу: киллер согласился отложить исполнение заказа на два месяца. Если за это время актриса не изменит своего мнения, он выполнит свою работу. Этот неожиданный поворот событий стал поворотным моментом в жизни Джоли, которая впоследствии смогла преодолеть свои трудности и стать успешной актрисой и общественным деятелем.

Анджелина Джоли, ставшая иконой киноиндустрии и активисткой, часто делится своими переживаниями и опытом борьбы с депрессией.

