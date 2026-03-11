«Человек нездоров»: Бородина отреагировала на скандальное интервью Губина

Телеведущая прокомментировала резкие высказывания исполнителя в адрес коллег по шоу-бизнесу. Ксения назвала Андрея серьезно больным человеком, которому нужна помощь.

© Соцсети

Недавнее интервью Андрея Губина вызвало широкий общественный резонанс. В беседе с Ксенией Собчак артист выразил недовольство творчеством многих современных исполнителей. Он также весьма жестко раскритиковал «шепелявого» Сергея Жукова. Сам Губин признался, что серьезные проблемы со здоровьем мешают ему вернуться на сцену. Артист назвал себя нетрудоспособным, хотя Ксения Собчак и пыталась убедить его в обратном.

На резонансные заявления певца отреагировала Ксения Бородина. Телеведущая категорично заявила, что даже не собирается смотреть интервью Губина. Она пояснила, что не хочет видеть его в нынешнем состоянии.

«Человек нездоров... Я хочу запомнить его таким, каким он был в моем детстве. Надеюсь, после интервью хоть кто-то сумеет ему помочь», — заявила Ксения в рамках общения с подписчиками личного блога.

Телеведущая также поспешила оправдать Сергея Жукова, который записал ролик, высмеивающий слова Андрея Губина. Бородина отметила, что всегда будет защищать близких по духу людей. Ксения назвала лидера группы «Руки Вверх!» невероятным трудоголиком и очень талантливым человеком.