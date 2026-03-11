Гуф обжаловал приговор по делу о самоуправстве

Сторона защиты рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, обжаловала приговор артиста по делу о самоуправстве. Ранее исполнителю назначили наказание в виде одного года колонии условно. Об этом в среду, 11 марта, сообщили в суде.

— Защита Гуфа обжаловала приговор по делу о самоуправстве, — пишет РЕН ТВ со ссылкой на инстанцию.

Рэпера осудили в Подмосковье 26 февраля. Дело Гуфа касается избиения мужчины в банном комплексе в Апрелевке в 2024 году. Тогда Долматов вместе с приятелем Геворком Саруханяном напал на оппонента, дважды ударил его, после чего у потерпевшего украли IPhone 14 Pro.

В отношении Гуфа и его товарища возбудили уголовное дело о грабеже. Позднее статью переквалифицировали, и рэпера начали судить за самоуправство. Долматов остался недоволен приговором. Он впервые на протяжении всего судебного процесса пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Гуф заявил, что будет обжаловать приговор.