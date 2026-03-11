Анастасия решила кардинально пересмотреть свои творческие планы. Звезда планирует уйти в длительный отпуск.

Певица Слава попала в неприятную ситуацию на концерте в Пензе. Зрители обвинили артистку в том, что она вышла на сцену пьяной и использовала фонограмму. Сама Анастасия (настоящее имя звезды — прим. ред.) все отрицает. Она объяснила свое состояние приемом лекарств. После инцидента Слава заявила о намерении подать на обвинивших ее зрительниц в суд.

На днях Анастасия решилась на новые откровения. Она призналась, что сильно измотана тяжелым графиком. Постоянные перелеты и вечное волнение стали для нее непосильной ношей. Слава считает, что ей нужна не просто пауза в карьере.

«Я очень устала... Я доработаю этот тур, не могу подвести людей. Но дальше я возьму год, два или даже три... Я хочу перестроить дом, побыть с внуком, выбирать занавески, сделать что-то для себя, потому что большую часть жизни я жила не для себя», — процитировали звезду в издании VOICE.

В личной жизни у певицы тоже все непросто. С отцом своей младшей дочери Анатолием Данилицким она сейчас живет в разных домах. Несмотря на это, Слава продолжает называть бизнесмена своим любимым мужчиной. Сейчас она мечтает о простом женском счастье.