Cпециалист оценил шансы онкобольной Лерчек

Врач-онколог сделал прогноз относительно заболевания Валерии Чекалиной. По его словам, полное исцеление невозможно.

Блогерша Валерия Чекалина, она же Лерчек, серьезно больна. Бывшая бизнеследи после родов узнала страшный диагноз — у нее рак желудка четвертой стадии. Специалист оценил шансы многодетной матери на выздоровление.

Онколог считает, что полное исцеление невозможно из-за особенностей самого недуга. Опухоль, которая атаковала организм Чекалиной, отличается устойчивостью к химиотерапии.

«Если четвертая стадия, это уже поражение отдаленных системных фильтров. В большинстве случаев не хватает ресурсов, чтобы все это пережить, потому что во время лечения погибают не только опухолевые клетки, но и собственные», — сказал Евгений Черемушкин в беседе с «Абзац.Медиа».

Исход, как отметил врач, определяется несколькими факторами — от иммунитета до характеристик раковых клеток.

«Если агрессивное течение, лейкозный вариант, то есть с очень быстрым распространением, [пациент может прожить] несколько месяцев, а может и несколько лет», — отметил эксперт.

По его словам, больные умирают от осложнений, которые вызывает опухоль. Ключевую роль играет то, насколько пострадал тот или иной жизненно важный орган.

Также, по его словам, говорить о полном излечении невозможно. Даже после ремиссии в организме остаются клетки, которые однажды могут дать о себе знать.