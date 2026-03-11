Актрису Ренату Литвинову обвинили в издевательствах над подчиненными

Бывшая ассистентка Ренаты Литвиновой Наталья Максимова назвала актрису настоящим тираном заявив, что та издевалась над ней и другими подчиненными. Об этом сообщает Starhit.

Максимова решилась на откровения после того, как один из модных брендов сперва позвал ее участвовать в показе, а позднее отказался от сотрудничества. По мнению Натальи, без Литвиновой тут не обошлось, ведь та последние годы работы якобы угрожала уничтожением карьеры всем, кто решит работать с экс-помощницей.

Она отметила, что кинозвезда регулярно унижала всех своих сотрудников, не стесняясь резких выражений. Утверждается, что Рената могла публично пройтись по внешности человека, высмеять лишний вес или особенности лица.

«Нам внушили, что унижения — это норма. Что оскорблять — в порядке вещей. Втаптывать в грязь. Лишать достоинства. Нас обесчеловечили», — написала Максимова.

Она добавила, что люди молчали, поскольку у каждого человека были свои причины и страхи. Сама Наталья признается, что мимикрировала «под монстра, который правил этим королевством морального уродства», однако больше не хочет скрывать правду.