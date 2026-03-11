Звезда «Реальных пацанов» подарил жене машину за 9 млн рублей

Актер и певец Владимир Селиванов приобрел жене Александре Калмыковой машину премиум-класса. Об этом сообщает «Пятый канал».

Селиванов подарил супруге кроссовер Li Auto L9 стоимостью около 9 миллионов рублей. Артист также заказал персональный тюнинг и полностью изменил цвет машины.

«У меня самый лучший муж на свете! Теперь спокойно все помещаемся в машину. Большая семья — большие машины», — Калмыкова.

В октябре 2025-го Селиванов рассказал, что ему и его команде не выдали визы для поездки на музыкальный фестиваль в Европе.

Селиванов отметил, что у него и команды было все в порядке с документами. Он уверен, что отказ был связан по политическим причинам. А именно, из-за его участия в финале сериала «Реальные пацаны», где понимается тема СВО.

Сериал «Реальные пацаны» закончился сценой, как герои едут в больницу к раненым бойцам СВО. В одной из последних сцен герой актера Николая Наумова Колян встречает в ресторане поклонника, который работает официантом в заведении. Мужчина просит звезду записать ролик для своих друзей, находящихся в военном госпитале из-за ранений, полученных в зоне СВО.

