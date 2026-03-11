Российское авторское общество подало в суд на Алексея Глызина

Российское авторской общество (РАО) подало в суд на Алексея Глызина, пишут коллеги из kp.ru. По их данным, 5 марта в арбитражный муж Москвы поступило заявление, однако оно пока не принято к производству.

Сообщается, что Глызин задолжал РАО почти полмиллиона рублей. Другие детали остаются неизвестными.

Напомним, в декабре Алексей Глызин проиграл суд за авторские права на сумму более 170 тысяч рублей. Суд обязал Алексея Глызина выплатить обозначенную в иске сумму: 112 405 рублей основного долга и 57 660 в качестве неустойки. Ещё 13 503 рубля госпошлины Глызину также необходимо оплатить.

Ранее стало известно, что звезда 90-х и его концертный директор Максим Глотов стали жертвами буйной пассажирки во время полёта. Женщина перебрала алкоголя и устроила переполох в салоне, обвиняя окружающих и требуя у авиакомпании 1,5 миллиона рублей за якобы сломанные очки.

