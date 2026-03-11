Роман с женатым коллегой и тяжелая болезнь: черная полоса в жизни Ароновой

Мария Аронова известна зрителям как звезда театра имени Вахтангова и талантливая киноактриса. Актриса чаще играла комедийных персонажей, однако с блеском справлялась и со сложными трагическими персонажами, ведь в жизни артистки было немало драм. Starhit рассказал жизненный путь знаменитости в день ее 54-летия.

Прирожденная артистка

Мария Аронова родилась 11 марта 1972 года в Долгопрудном в простой семье библиотекаря и инженера. С детства девочку называли «Манькой-артисткой», поскольку уже в четыре года она устраивала спектакли во дворе. Кроме того, ей прочили блестящее спортивное будущее из-за пластичности, однако в пятом классе Аронова сломала ногу и спорт пришлось оставить.

Позднее Аронова попала в народный театр «Вперед», где освоила азы актерского мастерства, и после без проблем поступила в «Щуку». В общежитии артистку жила вместе с Нонной Гришаевой.

«"После 11-ти не пускать никого, мужиков не приводить. Вещи мои не трогать, поняла?" — говорила мне Гришаева. Я помотала головой. А через неделю открывала дверь и кричала: "Гришаева, иди убирай свои крошки, мышь!" Она до сих пор хлеб так ест, а у меня патологическая тяга к чистоте», — вспоминала Аронова.

Уже на втором курсе артистку пригласили на роль в спектакле «Женитьба Бальзаминова» в театр имени Вахтангова, где знаменитость осталась на долгие годы. С 90-х она начала играть в кино, дебютировав в картине «Летние люди» у Сергея Урсуляка. Обычно актриса играла второстепенных комедийных персонажей, однако с легкостью перевоплощалась и в драматических героинь, например, в картине «Батальонъ». Широкую известность ей принесли сериалы «Клубничка», «Солдаты», «Восьмидесятые».

Ранний роман

Аронова признавалась, что если и испытывала чувства к мужчине, то они всегда были сильными, а порой — разрушительными. Первого избранника Мария встретила в 14 лет на дискотеке: 28-летний аспирант Улугбек легко завоевал расположение юной девушки. Он служил в морской пехоте, занимался восточными единоборствами, прекрасно танцевал. Парень стал частым гостем в доме родителей, войдя в семью сперва на правах друга, а после — жениха.

«А что, собственно, оставалось? Запереть меня? Так я сбежала бы! Я видела себя хозяйкой большого дома, окруженной кучей детишек, — и все как один похожи на Лулу. Мешало лишь одно досадное обстоятельство — чтобы нас расписали, мне должно было исполниться 16», — откровенничала Аронова.

Вскоре в Москву приехали родственники Улугбека, прошло сватание. В узбекском Ургенче для молодых стали строить отдельный дом. До 16-летия Ароновой оставалось лишь полгода, когда она отправилась в молодежный лагерь «Ювента» в Мытищах. Там девушке открылся новый мир: ребята писали стихи, ставили спектакли. Будущая знаменитость осознала, что это именно та жизнь, о которой она мечтала, и грезы о многодетной семье растворились в воздухе. Молодой человек оказался достаточно мудрым и благородным, чтобы в итоге простить Аронову.

Непростые отношения

Во время обучения в училище девушка влюбилась в парня по имени Владислав Гандрабура. Уже через пару дней после знакомства они стали близки, а спустя два месяца артистка забеременела. Она твердо решила оставить ребенка, хотя Влад куда-то пропал. Родители Ароновой в итоге смирились с ситуацией и взяли девочку под опеку.

Вскоре Марии позвонил Гандрабура и в ответ на признание возлюбленной заявил, что бесплоден и не мог стать отцом. Окружающие старались поддержать девушку, попавшую в беду, а руководитель курса разрешил ей не брать академический отпуск при условии сдачи двух сессий сразу. Аронова родила сына Влада, а на выписке с удивлением встретила Гандрабура. Мужчина поселился в доме родителей Марии, однако вольный характер не изменил — регулярно пропадал и появлялся дома, когда захочет.

«Накануне моего возвращения в училище мама уволилась с работы, чтобы ухаживать за внуком. Папиной зарплаты инженера в "почтовом ящике" и моей стипендии хватало только на то, чтобы не умереть с голоду. Ждать помощи от Влада не приходилось. К счастью, меня, второкурсницу, пригласили в театр имени Вахтангова. Утром ехала на занятия, в обед мчалась на репетицию, вечером — на спектакль», — рассказывала артистка.

Черная полоса

Вскоре студентка снова забеременела, однако не получила от избранника поддержки и решилась на аборт. Маленькому Владу было два года, когда актриса разошлась с его нерадивым отцом. Последней каплей стало то, что Гандрабура поднял на девушку руку.

Следом случилась еще одна трагедия — мать заболела раком и сгорела на глазах. Незадолго до смерти женщина приняла крещение, а потом впала в кому и больше уже не приходила в сознание. Отец Ароновой через несколько месяцев встретил хорошую женщину и переехал к ней.

Жить одной с сыном оказалось невыносимо для актрисы. Она решила довольствоваться видимостью семьи: привела в дом мужчину, которого не любила. Программист Алексей мог заменить папу для Владика, но спустя год Мария Валерьевна рассталась с ним — без страсти отношения были обречены.

Позднее в жизни артистки появился женатый коллега Валерий Афанасьев. Впрочем, он в итоге вернулся к супруге, которая в 2015 году умерла. Аронова не верила в судьбу, но после истории с Афанасьевым на нее посыпались неприятности — актриса не сомневалась, что расплачивается за грехи.

«Возмездие наступило немедленно. Сначала у меня украли сумку с огромной суммой денег. Затем меня обокрали подчистую — буквально вынесли всю квартиру. Вдобавок я так тяжело заболела вирусным гепатитом, что чуть "коньки не откинула"», — откровенничала артистка.

Надежный мужчина

После тяжелых испытаний артистка встретила надежного человека — им оказался начальник транспортного отдела театра Евгения Фомина. После кражи сумки она набрала ему — друг примчался через час, помог вычислить воровку и вернуть назад документы. Евгений решил помогать актрисе и подвозить ее до дома, а вскоре у дверей Марии стали появляться любимые лилии. Однажды актриса сильно задержалась после выступления и смогла добраться домой лишь под утро, предложив Фомину остаться.

«За завтраком мы решили, что ему стоит переселиться ко мне до тех пор, пока не отремонтируют мою машину. Три месяца Женя спал на диване в комнате Владика. Он терпеливо ждал, когда я, наконец, буду готова принять его любовь. И такой день, вернее, ночь, настала», — признавалась она.

Постепенно пара создала крепкую семью, а Влад стал называть Евгения папой. Позднее артистка родила дочь Серафиму. После 20 лет фактического брака Аронова и Фомин оформили отношения в загсе. Сейчас поклонники уверены, что пара вместе проведет старость.