Потратил $8 млн на лечение: что стало с лидером шоу «Чудаки»

Комедийное шоу «Чудаки» выходило на телеканале MTV в начале 2000-х годов. Главными героями телесериала стали девять актеров, которые выполняли безумные трюки, разыгрывали друг друга и публику. Одним из главных вдохновителей и лидером проекта был Джонни Ноксвилл.

Филип Джон Клэпп, так на самом деле зовут артиста, родился 11 марта 1971 года в городе Ноксвилл, штат Теннесси. Его отец, Филипп, был продавцом шин и автомобилей. Среди друзей он слыл шутником и приколистом, что стало для юного Джонни толчком для увлечения комедией.

Мечта стать актером появилась у Ноксвилла после прочтения книги Джека Керуака «В дороге». После окончания школы он переехал в Калифорнию и поступил в академию драматического искусства. Джонни очень долго не везло с работой — начинающему артисту предлагали только съемки в рекламе. Тогда Ноксвилл решил взять судьбу в свои руки и стал писать статьи и создавать экстремальные ролики на тему выносливости организма. Он рассказывал, что чувствует после применения перцового баллончика, полицейской дубинки, электрошокера. По заказу одного из изданий Джонни испытал на себе попадание пули в бронежилет. Ставка на безумный контент сыграла, и Ноксвилла пригласили на съемки нового шоу «Чудаки».

Сериал об отважных безумцах быстро собрал невероятные рейтинги и стал одним из самых популярных на MTV. К сожалению, несмотря на предупреждения и просьбы не повторять трюки, вскоре у команды появилось множество подражателей.

Американские подростки копировали поведение кумиров и все чаще оказывались в больнице с различными травмами. Вскоре на телеканал посыпались многочисленные иски от родителей. Сенатор от штата Коннектикут Джо Либерман организовал настоящую медийную кампанию против шоу, что в конце концов привело к расколу между руководством канала и актерами. В 2001 году «Чудаки» были закрыты.

После завершения контракта с MTV Ноксвилл и его команда стали выпускать полнометражные документальные фильмы в стиле легендарного шоу. Картины выходили на большом экране в кинотеатрах и собирали миллионы долларов в прокате. Почти девять миллионов из заработанных денег артист потратил на лечение травм, полученных после выполнения неудачных трюков.

Джонни также стали приглашать в голливудские кинопроекты. Его актерскую работу можно увидеть в легендарной картине «Люди в черном — 2», где он сыграл инопланетянина-злодея, и в боевике «Широко шагая». Он работал вместе с Арнольдом Шварценеггером в фильме «Возвращение героя» и с Джеки Чаном в комедийном боевике «Отпетые напарники».

Джонни Ноксвилл дважды был женат и стал отцом троих детей.

