Анна Семенович потеряла деньги на новом бизнесе

Певица Анна Семенович начала осваивать новый для себя бизнес, однако старт оказался не самым удачным. Как выяснил «Звездач», компания «А-Формула», 63% которой принадлежит артистке, завершила отчетный период с убытком в 119 тысяч рублей.

Под брендом уже запущена линейка продуктов: витамины для энергии, спокойствия и комплекс аминокислот. Пока финансовые показатели оставляют желать лучшего, но эксперты отмечают, что проект находится на начальном этапе, и первые результаты не обязательно отражают долгосрочные перспективы.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отметил певицу Анну Семенович государственной наградой. Соответствующий указ опубликован 25 марта на официальном портале правовой информации.

Артистка удостоена медали «За труды в культуре и искусстве». В документе уточняется, что награда присуждена за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность. Как пояснила «Газета.Ru», Семенович получила медаль в качестве ведущей «Русского Радио-Евразия».