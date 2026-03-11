Бывшая жена Никиты Преснякова, модель Алена Краснова, устроила погром в московском ресторане. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, во время празднования своего 29-летия Краснова била посуду и залезла на стол в ресторане.

«Больше десятка тарелок летели на пол под одобрительные возгласы друзей и нового жениха», — отметили в издании.

19 августа Никита Пресняков объявил о расставании с Аленой Красновой после восьми лет брака. Внук Пугачевой написал, что они решили развестись из-за расхождения во взглядах «на жизнь и будущее».

Никита Пресняков и Алена Краснова переехали в США в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. В феврале 2023 года стало известно, что музыкант принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом.

14 февраля Краснова показала своего нового партнера. Она поделилась публикациями с празднования Дня всех влюбленных. Модель встречается с инженером Сергеем Тюленевым.

Полная противоположность Никите Преснякову: вот с кем встречается Алена Краснова после развода

Тюленев предоставляет услуги в области газоснабжения — от газификации частного дома до строительства промышленной котельной. Мужчина увлекается мотоциклами и серфингом.

