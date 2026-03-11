Певица Лариса Долина впервые рассказала о своих чувствах после потери квартиры. Как сообщает News.ru, она отметила, что многие коллеги по цеху поддержали ее на фоне скандала с ее московской недвижимостью.

На пресс-конференции, посвященной фестивалю «Триумф джаза» Игоря Бутмана, она отметила, что Бутман был первым, кто поддержал ее.

«Очень многие, практически все меня поддержали, за что я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить. У меня не было сомнений, но я убедилась, что у меня очень много друзей среди музыкантов и моих коллег по цеху. Я даже имею в виду не джазового, а популярного. Справилась, как видите. Жива, здорова, даже улыбаюсь. Так что все хорошо, спасибо, — поделилась артистка.

Долину уличили в снижении цены на свое выступление втрое

Напомним, что Долина стала жертвой мошенников в 2024 году. Они вынудили ее продать квартиру и отправить вырученные деньги вместе со сбережениями. Общий ущерб певицы тогда оценивали в 317 млн рублей. По делу осудили преступную группировку.

Покупательницей квартиры Долиной была мать-одиночка Полина Лурье. Артистка пыталась отстоять недвижимость в суде, но в декабре 2025 года Верховный суд РФ постановил передать жилье Лурье.