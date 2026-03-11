Рэпер Мот неожиданно высказался о своем творчестве

Рэпер Мот (Матвей Мельников) назвал свое творчество смешением музыки американского рэпера Джей Коула и российского эстрадного певца Сосо Павлиашвили. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», об этом он заявил на презентации в поддержку трека «Намек на нас».

Артист отметил, что Джей Коул — «очень трушный» андерграундный рэпер с «завернутыми фразами». Павлиашвили он назвал «легендой, которая поет о свете, о любви и о добре».

«Прошло уже столько лет, а я сейчас так же охарактеризовал бы свой жанр», — заявил Мот.

Ранее Мельников признался, что рад тому, что его танец под хит «Как к себе домой» стал мировым трендом. Артист отметил, что за 15 лет у него не было прецендента, чтобы под его музыку танцевали люди из Африки, Азии, Бразилии, Индии и других стран.