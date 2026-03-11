Пластический хирург встал на защиту внешности Джима Керри

Известный пластический хирург Терри Даброу публично поддержал актера Джима Керри, чей облик после посещения церемонии вручения французской кинопремии «Сезар» стал объектом многочисленных негативных комментариев в социальных сетях и прессе.

© runews24.ru

Даброу высказался в защиту актера. В подкасте Тори Спеллинг врач выразил несогласие с тоном обсуждения внешности комика. По его мнению, критика в адрес Керри, которого он назвал национальным комедийным достоянием, является несправедливой и излишне жесткой.

Даброу отметил, что поклонники привыкли видеть актера молодым на протяжении десятилетий, и естественные возрастные изменения или возможные медицинские процедуры могут объяснить его нынешний облик. Хирург подчеркнул, что Керри выглядел отлично во время парижского мероприятия.

"Он своего рода наше национальное комедийное достояние. Не могли бы мы быть немного добрее?" — призвал доктор фанатов.

Специалист также допустил, что если актер и обращался к пластической хирургии, то временный послеоперационный отек мог повлиять на его внешность. В заключение Терри Даброу призвал публику проявить больше доброты и уважения к личности, которая многие годы дарила зрителям радость.