«Драм в жизни хватало»: Ксения Новикова о бывшем муже и материнстве

Звезда группы «Блестящие» Ксения Новикова рассказала о бывшем муже и материнстве. В интервью Starhit она призналась, что смогла «перешагнуть» через своего бывшего супруга Андрея Середу и больше с ним не общается.

Новикова пережила сложный развод с певцом Андреем Середой, от которого родила сыновей Мирона и Богдана. Пара разошлась в 2011 году после пяти лет совместной жизни на фоне серьезных конфликтов.

«Да, драм в моей жизни хватало… Я все пережила, мне кажется, все прошла достойно. Теперь все в прошлом, я перешагнула через него. Сейчас чувствую себя почти счастливым человеком, чему очень рада. Надеюсь, никакие драмы больше не будут омрачать мою жизнь. Что касается бывшего мужа и отца моих сыновей, то мы не общаемся, он лишен родительских прав», — рассказала Новикова.

Он добавила, что у нее были попытки поддерживать дружеские отношения, однако заметила, что для «адекватного конструктивного диалога нужны двое адекватных людей».

Сейчас Новикова ощущает себя счастливым человеком. Для достижения баланса в жизни, по мнению артистки, нужно наладить все сферы жизни: иметь любимую работу, у родных не должно быть проблем, а на личном фронте все должно быть «прекрасно».

«У меня все это есть. Возможно, я вышла замуж, возможно, нет… Мне хорошо, но не планирую раскрывать личное. Верю в банальную фразу "счастье любит тишину". В мою частную жизнь посвящен лишь близкий круг людей — семья, друзья», — рассказала артистка.

Она добавила, что у ее сыновей Мирона и Богдана «все прекрасно» — они пережили переходный возраст и сейчас готовятся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. По мнению Новиковой, уже сейчас очевидно, что ей удалось хорошо воспитать своих детей — она пыталась делать это «с любовью, мягко, по-дружески».