Лолита Милявская живет на две страны. В России у нее работа и квартира, а в Болгарии мама и дочь, а также коттедж, который требует постоянных обновлений.

Во время своей последней поездки за границу, певица не отдыхала, а решала бытовые вопросы и делала ремонт. Коттедж Лолиты расположен в поселке Розовая гора, стоимость дома превышает 50 миллионов рублей. Из-за ошибки строителей Милявская едва не лишилась этой недвижимости.

"В болгарском доме наконец-то сделали дымоход. Потому что несколько козлов, которые до этого его делали, чуть не сожгли мой дом", — посетовала певица.

Проблемы с работниками заставили 62-летнюю Милявскую задуматься о своей жизни. Исполнительница хита "Пошлю его на" многим кажется сильной и независимой женщиной. Но оказалось, что и ей не хватает мужского плеча рядом.

Певица, пережившая пять разводов, сожалеет, что рядом с ней нет ответственного мужчины, который мог бы взять на себя подобные заботы. И если раньше артистка наотрез отказывалась от новых отношений, утверждая, что ей уже пора на пенсию, то теперь Лолита молит, чтобы на ее пути встретился достойный человек.