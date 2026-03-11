Погребняк эмоционально поддержала онкобольную Лерчек

Мария Погребняк высказалась о болезни Лерчек. Ее ужасает, что врачи не могли выявить страшный недуг еще во время беременности.

Марию Погребняк потрясла новость о тяжелом заболевании Валерии Чекалиной, она же Лерчек. Напомним, бойфренд блогерши Луис Сквиччиарини сообщил, что у нее после родов были обнаружены метастазы в легких, кроме того, ей сделали операцию на позвоночнике, так как у Лерчек рушились позвонки.

Погребняк эмоционально отреагировала на эту страшную новость. Она отметила, что не может оставаться равнодушной к данной ситуации.

«Лера только что стала мамой, только родила малыша — а вместо того, чтобы спокойно быть рядом с ребенком и восстанавливаться после родов, ей приходится проходить через тяжелейшие испытания», — написала Мария в ТГ-канале.

Ведущую ужасает то, что Лерчек не могла пройти полноценную диагностику из-за того, что находится под домашним арестом.

«И только после родов стало известно о страшном диагнозе — рак. Как так? Как можно не протянуть человеку руку помощи, особенно беременной женщине?» — возмутилась Погребняк.

Под постом Марии фолловеры высказали свое мнение. К слову, не все верят, что у Лерчек действительно рак четвертой степени.