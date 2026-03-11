«Как так?»: Погребняк эмоционально поддержала онкобольную Лерчек
Мария Погребняк высказалась о болезни Лерчек. Ее ужасает, что врачи не могли выявить страшный недуг еще во время беременности.
Марию Погребняк потрясла новость о тяжелом заболевании Валерии Чекалиной, она же Лерчек. Напомним, бойфренд блогерши Луис Сквиччиарини сообщил, что у нее после родов были обнаружены метастазы в легких, кроме того, ей сделали операцию на позвоночнике, так как у Лерчек рушились позвонки.
Погребняк эмоционально отреагировала на эту страшную новость. Она отметила, что не может оставаться равнодушной к данной ситуации.
Ведущую ужасает то, что Лерчек не могла пройти полноценную диагностику из-за того, что находится под домашним арестом.
«И только после родов стало известно о страшном диагнозе — рак. Как так? Как можно не протянуть человеку руку помощи, особенно беременной женщине?» — возмутилась Погребняк.
Под постом Марии фолловеры высказали свое мнение. К слову, не все верят, что у Лерчек действительно рак четвертой степени.
«Я плачу третий день! Мне ее очень жалко!», «Неужели это все безнаказанно пройдет? Этих людишек не накажут, кто не допускал ее до врачей и т. д.», «Для четвертой стадии, еще и с метастазами, она очень хорошо выглядит. Потому что это дикие боли, асцит. Вряд ли там действительно такой диагноз», — написали комментаторы в Сети.