Катя Гордон навестила Лерчек и рассказала про её борьбу с онкологией

Звёздный юрист Катя Гордон рассказала, что навестила Валерию Чекалину, страдающую от онкологического заболевания. Адвокат и певица сообщила, что Валерия действительно тяжело больна.

«Лера болеет. Серьёзно. Это правда. Диагноз я не называю для того, чтобы куча умников не начали считать чужие дни жизни. <…> Несправедливость разрушает. Я передала Лере только одно: мы все за неё, мы все её очень любим и поддерживаем», — написала Катя в своём Telegram-канале.

Валерия Чекалина родила сына 24 февраля, а вскоре после этого оказалась в онкологической реанимации. Медики выявили у неё рак и метастазы в лёгких. О страшном диагнозе блогерши рассказал её возлюбленный и отец четвёртого ребёнка Луис Сквиччиарини в своём личном блоге. Мужчина уточнил, что ещё в день родов врачи заметили что-то неладное в состоянии плаценты и направили её на специальное исследование, которое подтвердило подозрения врачей. У Валерии обнаружили онкологию.