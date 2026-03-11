«Типичная девочка-девочка»: Аглая Шиловская поделилась подробностями личной жизни

Актриса Аглая Шиловская поделилась подробностями личной жизни в преддверии премьеры нового проекта. В интервью «КП» она рассказала об окончании ремонта в новой квартире и планах на совместные гастроли с супругом.

Шиловская снялась в исторической драме «Князь Андрей», премьера которой состоится на телеканале «Россия 1». В ней Шиловская сыграла жену князя Андрея Боголюбского Улиту. По словам Аглаи, исторической информации о женщине не так много. Единственное, что нашли сценаристы — Улита была очень красива, а брак был по любви. Сама артистка считает, что мужчины лучше женщин разбираются в истории.

«Я такая в этом смысле типичная девочка-девочка, поэтому я точно не исключение», — сказала она.

Шиловская окончила школу экстерном и в 15 лет стала студенткой Щукинского училища. При этом актриса подчеркивает, что не пользовалась «блатом» от своего дедушки, Всеволода Шиловского. Когда ее утвердили на роль в мюзикле «Монте-Кристо» в Московском академическом театре оперетты, ей было всего 17 лет.

«Когда меня утвердили в "Монте-Кристо" и люди первое время писали: "Ну понятно, дедушка пропихнул" я всегда удивлялась — а дедушка за меня поет там, что ли, танцует? Но не всем хочется признать: чтобы чего-то добиться, всегда нужно много вкалывать. Проще думать, что кого-то пропихнули, а у них не получается, потому что они несчастные», — отметила артистка.

Супругом Шиловской является актер Александр Устюгов, который, как и артистка, умеет петь. Аглая призналась, что в будущем у них есть план на совместный гастрольный тур — Устюгов исполнит песни Владимира Высоцкого, а Шиловская еще три композиции.

«Конечно, это большое счастье, когда очень много точек соприкосновения у мужа и жены. И для меня работать вместе с мужем — большое удовольствие», — отметила она.

Пара также завершила ремонт в новой квартире и уже переехала туда. Шиловская заметила, что ссор во время обустройства жилища не было и сейчас они наслаждаются переездом. При этом Аглая призналась, что доверила ремонт супругу, поскольку он обладает «большим вкусом».