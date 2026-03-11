«Миша сразу влюбился». Галустян встретил новую возлюбленную до развода

В апреле прошлого года актер и юморист Михаил Галустян развелся с супругой Викторией, с которой прожил в браке 18 лет. Позже артист признался, что его сердце занято.

© Вечерняя Москва

Новой возлюбленной стала визажист Лилия Киосе. Приятели комика раскрыл детали их романа.

— Все пишут, что Миша встретил Лилю только сейчас, на второй год после развода, но это не так. С Лилей Галустян познакомился три года назад в Китае, она была его визажистом на съемках шоу «Сокровища императора», — рассказали знакомые Галустяна.

По их словам, актер сразу влюбился в Киосе. Они отметили, что она «очень эффектная девушка».

— Сейчас он называет ее «самой большой любовью в своей жизни» и говорит, что хочет на ней жениться, — передает слова собеседников «КП».

Ранее Галустян признался, что расставание с Викторией прошло без обид и претензий, с чувством благодарности за совместно проведенные годы. Как отметил артист, они с супругой поблагодарили друг друга за все, что было между ними, и сохранили хорошие отношения.

Михаил Галустян впервые вышел в свет с новой возлюбленной

Позже продюсер Сергей Дворцов назвал причину развода пары. По его словам, поводом для разрыва стали измены юмориста, вокруг которого всегда было множество поклонниц. Однако сама Виктория в ответ на слухи об измене со стороны артиста рассказала, что их развод был совместным решением и «никто никого не предавал».