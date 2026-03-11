Адвокат Жорин объяснил, что будет с больной раком Лерчек

Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, больна раком. Об этом сообщил ее возлюбленный, танцор Луис Сквиччиарини. Злокачественную опухоль у Лерчек выявили сразу после родов в конце февраля.

Луис 8 марта выступил с заявлением. Танцор рассказал, что его жена борется с тяжелым заболеванием. Рак распространился по всему организму — найдены метастазы в легких, а несколько позвонков начали разрушаться. Сквиччиарини призвал всех неравнодушных молиться за Чекалину, ведь драгоценное время для лечения потеряно, и спасти блогера теперь может лишь чудо.

Сейчас Валерия находится дома. Она написала отказ от госпитализации, чтобы провести время с новорожденным сыном.

Чекалина находится под домашним арестом. Ее обвиняют в незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей, вырученных с фитнес-марафонов. Адвокат Сергей Жорин пояснил, возможно ли снисхождение со стороны правоохранительных органов и суда в отношении больной раком матери четверых детей.

"В целом закон предусматривает изменение меры пресечения при ухудшении состояния здоровья. Кроме того, наличие ряда заболеваний также учитывается при назначении наказание, в случае обвинительного приговора", — заявил юрист.

Страшная болезнь и сильнейшие боли: что известно о состоянии блогера Лерчек

По словам Жорина, Лерчек вскоре могут освободить из-под домашнего ареста.