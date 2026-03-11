Резкое похудение и проблемы со здоровьем: где сейчас Станислав Дужников

Актер Станислав Дужников, известный по роли Лени Воронина в одноименном сериале, кардинально изменил внешность. На опубликованном в соцсетях видео артист предстал перед подписчиками заметно похудевшим. Ролик, на котором Дужников чистит картошку, собрал множество восторженных комментариев: поклонники отметили серьезные перемены и назвали результат впечатляющим, передает News.ru.

Сам артист не раскрывает подробности преображения. В прошлом году в СМИ появлялась информация, что Дужников мог прибегнуть к хирургическому вмешательству — уменьшению желудка. Причиной назывались проблемы со здоровьем, в частности диабет и ожирение третьей степени. Однако актер тогда категорически опроверг эти слухи, назвав их ложью.

В феврале текущего года Дужникову также пришлось развеивать фейки о собственной смерти. Артист заверил поклонников, что жив и здоров, и философски заметил, что часто читает о себе недостоверную информацию, но предпочитает относиться к этому с юмором.

Ранее актер признавался, что сознательно набрал 20 лишних килограммов ради роли в «Ворониных». По его словам, образ требовал полноты, и он пошел на этот шаг осознанно. В 2016 году Дужников уже худел почти на 50 кг благодаря бассейну, спортзалу и отказу от плотных ужинов.

С первой супругой, актрисой Кристиной Бабушкиной, Дужников развелся в 2012 году. У пары есть дочь Устинья. С 2013 года актер состоит в отношениях с дизайнером Катериной Волгой. Пара обручена, но официально брак не зарегистрировала.

Актер Станислав Дужников появился на кинопремьере на фоне борьбы с диабетом

Дужников продолжает службу в МХТ им. Чехова и активно снимается в кино. В ближайшее время ожидается премьера фильма «1812. Охота на императора» с его участием. В прошлом году вышли несколько проектов с актером, включая «Водитель-олигарх», «Костя — Вера» и «Сюрприз для мамы».