Микки Рурк лишился дома из-за долгов

Голливудского актера Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе из-за долгов. Об этом сообщает издание Page Six.

© Газета.Ru

Согласно судебным документам, на которые ссылаются журналисты, бывший дом Микки Рурка на Дрексель-авеню перешел под контроль его владельца Эрика Т. Голди. Верховный суд Лос-Анджелеса вынес решение 9 марта заочно. Как объясняет издание, это значит, что голливудский актер, вероятно, не явился для защиты своих интересов или ответа на исковое заявление.

18 декабря прошлого года Микки Рурку было вручено уведомление с требованием либо оплатить просроченную арендную плату в размере $60 тысяч, либо освободить помещение.

До этого актера выгнали из телешоу «Большой брат: Знаменитости» из-за неприемлемого поведения. Сначала Микки Рурк сделал несколько оскорбительных ненормативных комментариев по поводу сексуальных предпочтений одной из участниц. Получив за это предупреждение, он во время одного из заданий продемонстрировал «угрожающее и агрессивное» поведение по отношению к ведущему шоу. В итоге актер согласился уйти из передачи.

