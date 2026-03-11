Звезда «Дома-2» намекнула на роман с зарубежным актером

Ирина Пинчук намекнула на новые отношения — и не абы с кем, а с зарубежным актёром. В личном блоге в запрещённой соцсети блогер вышла на связь с поклонниками и раскрыла, что проживает лучший период в своей жизни. Звезда «Дома-2» даже поблагодарила экс-супруга Арая Чобаняна за то, как он поступил с ней год назад (напомним, из-за взлома его аккаунтов внезапно раскрылись измены блогера жене).

Ира рассказала, что сейчас находится в другом городе и «сама не понимает, что происходит». Потенциальный парень Пинчук плохо говорит по-русски, общаются они через переводчик.

«Он популярен в своей стране. Поэтому меня не знает. Он актёр, и многие из вас его знают», — заинтриговала поклонников Ирина, пообещав в скором времени рассказать историю знакомства.

Ранее Ирина Пинчук заявила, что больше не испытывает потребности что-то кому-то доказывать или вступать в отношения назло. Теперь, если в её жизни появится мужчина, это будет осознанный выбор.

«Вероятнее всего, я вступлю в отношения только с тем, в ком буду видеть будущего мужа», — делилась она.

