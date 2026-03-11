Появились подробности развода Александра Гордона с молодой женой

Известный телеведущий и обычная студентка. Встретились благодаря её семье, но потеряли друг друга из-за его родителей. Александр и Екатерина Гордон.

Наглость — второе счастье?

Первая встреча была похожа на сцену из романтического фильма. Мать Екатерины устроила для неё свидание с сыном подруги в ресторане. За соседним столиком девушка неожиданно увидела телеведущего. Екатерина без стеснения протянула Александру сборник собственных стихов с просьбой передать их отцу, известному поэту Гарри Гордону. Позже ведущий сам подошёл к девушке с просьбой отойти и поговорить" о книге.

Вскоре после первой встречи Гордон позвонил Екатерине и пригласил на свидание. Затем позвал девушку на съёмки собственного фильма "Пастух своих коров". А уже через месяц после возвращения предложил руку и сердце. Свадьба наделала много шума из-за семнадцатилетней разницы в возрасте молодожёнов.

Отношения с родителями Александра после свадьбы складывались у Екатерины контрастно. Со свекровью всё было хорошо, а вот свёкор невзлюбил невестку и с порога назвал "бездарью".

Любитель выпить

В интервью Екатерина призналась, что свёкор любил выпить и часто угощал спиртным сына. Молодая жена возмущалась, начинались ссоры. А во время конфликтов Гордон часто занимал сторону родителя, который, кстати, подозревал Екатерину в циничном использовании славы их семьи и был против того, чтобы невестка носила знаменитую фамилию. Несколько лет супруги трепали друг другу нервы, пока не приняли решение поставить точку.

Официальный брак Екатерины и Александра продлился шесть лет. Детей в браке не было. Имущество не делили.

Телеведущий Гордон женился в шестой раз, новая супруга на 38 лет младше него

В холостяках не задержался

После развода экс-супруги остались в относительно неплохих отношениях. Александр через пару лет женился, а потом ещё и ещё... Екатерина же сохранила фамилию мужа, с которой продолжила карьеру в медиасфере, трижды сходила под венец и по сей день называет Гордона близким человеком и одним из главных учителей в жизни.