Страшная болезнь и сильнейшие боли: что известно о состоянии блогера Лерчек

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, столкнулась с раком. Starhit рассказал, что известно о состоянии сетевой знаменитости.

О серьезной болезни Лерчек на минувших выходных рассказал ее жених, отец четвертого ребенка Луис Сквиччиарини. По его словам, в день родов врач заметила, что с плацентой Чекалиной что-то не так, из-за чего ее отдали на гистологию.

«Мы получили результат — найдены злокачественные клетки. Мы перепроверили его еще раз — результат подтвердился. Все эти недели мы проходили большое количество исследований, чтобы найти источник рака. Также была проведена операция на позвоночнике — так как несколько позвонков уже начали разрушаться. А в легких найдены метастазы», — рассказал мужчина.

Подруга Лерчек Алина Акилова назвала точный диагноз — рак желудка четвертой стадии с метастазами. По словам женщины, Валерия страдает от сильнейших болей и принимает серьезные обезболивающие.

Блогерша Лерчек, у которой диагностировали рак, отказалась от госпитализации

Кроме того, Акилова обсудила с подписчиками лечение подруги. По ее мнению, многодетной матери нужна помощь в зарубежной клинике, а один из комментаторов заявил, что подходящий врач есть в Китае.

«Лера тоже уже увидела, мне передала ее подруга, они на связи с врачом этим. Ведутся переговоры», — добавила Акилова.

Сейчас поклонники Лерчек надеются, что доктор войдет в положение блогера и прилетит в Россию. Напомним, что Чекалина продолжает находиться под домашним арестом — ее обвиняют в незаконном переводе более 251 млн рублей за границу.