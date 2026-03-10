Аглая Тарасова сообщила, что распродаёт свою одежду

31‑летняя Аглая Тарасова объявила о намерении продать часть своих вещей и ищет человека с опытом, который поможет организовать процесс. Об этом артистка сообщила в своём личном блоге. При этом она не уточнила, какие именно вещи планирует выставить на продажу.

«Всем привет! Нужна помощь с продажей вещей, в частности одежды. Ищу человека с опытом, который умеет это делать быстро и качественно», — написала она.

Напомним, в декабре 2025 года суд вынес актрисе приговор по делу о контрабанде наркотиков. Ей назначили три года условного срока и обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Инцидент произошёл в августе в аэропорту «Домодедово», когда Тарасова возвращалась из Израиля.