Фанаты в шоке: угодившая в скандал Слава предстала с ультракороткой стрижкой

Анастасия поразила подписчиков радикальным преображением. Певица призналась, что давно планировала такие перемены в своей внешности.

Начало весны выдалось для певицы Славы крайне непростым. Артистка угодила в громкий скандал на своем концерте в Пензе. Прямо со сцены исполнительница вступила в перепалку со зрительницами, которые обвинили ее в использовании фонограммы. Видео инцидента мгновенно разлетелось по Сети, спровоцировав волну критики. Позже Слава оправдала свое резкое поведение плохим самочувствием и приемом лекарств.

Несколько часов назад певица вышла на связь с подписчиками личного блога. Она призналась, что справиться со всем негативом ей очень круто помогли друзья. Анастасия (настоящее имя звезды — прим. ред.) также сделала то, что давно хотела. 45-летняя исполнительница решилась на ультракороткую стрижку с выбритыми висками. «Давно хотела. Прочь негатив, привет новая прическа!» — написала она.

© Соцсети

Реакция поклонников оказалась неоднозначной. Преданные фанаты осыпали певицу комплиментами, однако скептики задались вопросом: «зачем».

«Стрижка ну очень вам к лицу», «Психанула...», «Вы что ей все врете? Вообще не идет. Скорее бы отрасли волосы», — прокомментировали подписчики Славы.