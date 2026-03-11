Шер спровоцировала слухи о помолвке с 39-летним бойфрендом

Певица Шер спровоцировала слухи о помолвке с 39-летним возлюбленным Александром Эдвардсом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

8 марта Шер появилась на свадьбе старшего сына Чеза Боно в Лос-Анджелесе. Папарацци заметили, что на безымянный палец певицы надето кольцо с массивным бриллиантом. По мнению прессы, поп-исполнительница получила предложение руки и сердца от возлюбленного, продюсера Александра Эдвардса, который на 40 лет моложе ее.

Отмечается, что представитель Шер отказался комментировать ее семейное положение.

В декабре издание The Mirror со ссылкой на инсайдера сообщило, что Шер не переживает из-за разницы в возрасте с возлюбленным и готова «создать серьезные отношения». По его словам, певица хотела бы сыграть свадьбу в свой юбилей, который состоится в мае.

«Она рассматривает предстоящее празднование своего 80-летия как идеальное время для них с Александром скрепить свои отношения. Шер не волнует их разница в возрасте, и они оба готовы взять на себя обязательства друг перед другом», — поделился собеседник таблоида.

