Волочкова рассказала о восстановлении после операции

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о том, как проходит ее восстановление после операции. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как рассказала Волочкова, в феврале ей меняли компоненты тазобедренного сустава на механические. Операция прошла в Германии. При этом, после процедуры Волочкова уже дала один концерт, а 11 марта собирается выступить второй раз.

«Восстанавливаюсь. Завтра второй концерт после операции. Без танцев пока. Была у докторов наших, профессоров сегодня. Гематома еще есть, шов заживает», — рассказала она.

Балерина уточнила, что у нее стерлась хрящевая ткань, после чего начала отказывать левая нога. Из-за этого ей пришлось срочно провести эндопротезирование. Впрочем, это была не единственная операция — по возвращению в Россию Волочкова нарушила рекомендации врачей и приступила к тренировкам, из-за чего у нее разошлись швы. После этого ей пришлось снова вернуться в больницу.

Ранее Волочкова ответила на высказывание Тимоти Шаламе о балете.