«Вычеркнул ее из жизни»: Прилучный признался в тяжелом расставании с Муцениеце

Актер Павел Прилучный признался в употреблении алкоголя и «разных препаратов» после развода с Агатой Муцениеце. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Прилучного, он очень тяжело перенес расставание с Муцениеце. Он признался, что искал утешение в алкоголе и веществах. При этом, развод все равно отразился на профессиональной деятельности Прилучного — он добавил, что потерял несколько проектов.

«Мне было настолько больно и неприятно. <...> Тогда в моей жизни было много алкоголя и разных препаратов. Чего только не было в моей голове в то время. Я вычеркнул ее из жизни, просто не мог с ней разговаривать. У меня куча проектов тогда слетели» — заявил он.

