Пугачеву ждут в Москве: певица ответит за свои слова в суде

В столице состоялась судебная беседа по иску Виталия Бородина к Алле Пугачевой. Глава ФПБК раскрыл детали претензий к артистке и оценил свои шансы на победу.

Сегодня, 10 марта, в суде стартовало разбирательство по иску Виталия Бородина к Алле Пугачевой. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) обратился с претензиями из-за публичных высказываний певицы. Поводом стало ее давнее интервью Екатерине Гордеевой* (признана иноагентом). В нем артистка резко раскритиковала СВО и допустила оскорбительные выпады в адрес самого Бородина.

Первая судебная беседа прошла спокойно. Со стороны певицы выступала ее представительница, обладающая опытом в юриспруденции и журналистике. Виталий назвал ее «адекватной женщиной с опытом». При этом общественник ждет личной встречи с Аллой Борисовной.

«Я надеюсь, что Пугачева приедет, так как в своих интервью она меня вспоминает... Если она народная артистка, то она приедет и войдет с нами в юридическую плоскость. Она будет доказывать свою правду, мы — свою. А суд определит, кто прав, кто виноват», — рассказал Бородин в беседе с «Газетой.Ru».

Сумма исковых требований к Пугачевой составляет 5 млн рублей. Бородин признает, что суд вряд ли одобрит выплату в полном объеме. Однако любые полученные средства он планирует направить на СВО. Свои шансы на успех в этом деле Виталий оценивает как очень высокие. Очередная встреча сторон намечена на апрель.