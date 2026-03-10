Джаред Лето подал заявку на регистрацию товарного знака в России

Американский актер и музыкант Джаред Лето подал заявку на регистрацию товарного знака Jared Leto в России. Запрос был подан в Роспатент в четверг, 5 марта, из США.

© Вечерняя Москва

Товарный знак планируются зарегистрировать по двум классам (№ 25, 41) международной классификации товаров и услуг — одежда, обувь, шарфы, развлекательные услуги, кино- и телевизионные выступления актеров, музыкантов, передает ТАСС.

В декабре 2024 года артист обратился к своим фанатам из России на русском языке во время концерта в Эр-Рияде. Музыкант искренне поблагодарил своих русскоязычных почитателей, а также признался, что старается не говорить лишнего, поскольку опасается последствий из-за своих слов о поддержке россиян. Он также заверил, что приедет в Россию и на Украину с концертами, когда «проблемы закончатся».

В феврале текущего года в СМИ появилась информация о том, что в Роспатент была подана заявка на регистрацию бренда «Лариса Долина» для деятельности в сфере недвижимости. Однако позже директор певицы Сергей Пудовкин заявил, что артистка не подавала обращение. Он предположил, что это могли быть мошенники.