Музыкант Юрий Лоза в разговоре с Рамблером высказался против введения запрета на использование российскими артистами иностранных псевдонимов.

Ранее гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина рассказала РИА Новости, что российские артисты могут столкнуться с запретом на использование иностранных псевдонимов, если те не были зарегистрированы в Роспатенте до 1 марта.

Артист – это хозяин своего имени. Даже в законодательстве прописано, что у человека есть возможность поменять имя, и никакие строгие рамки здесь не установлены. А если музыкант хочет взять псевдоним, который будет понятен за рубежом, почему бы и нет? В конце концов, когда артист выбирает имя или псевдоним на иностранном языке, значит, он планирует гастроли за границей, на другом рынке, и тут важно быть понятным слушателям. Например, фамилии с буквой «ы» или другие сложные русские фамилии — их нельзя просто так перевести или адаптировать. Кроме того, на практике очень сложно регламентировать, каким образом артист может называться. Главное — псевдоним должен быть понятен, узнаваем, и он не должен мешать продвижению артиста. Юрий Лоза Советский и российский автор-исполнитель, бард, поэт-песенник

Музыкант выразил мнение, что мода на иностранные псевдонимы у российских артистов пройдет сама собой.

«Эти тенденции постепенно исчезнут, потому что у нас меняется отношение к иностранцам и всему иностранному. Поэтому иностранные псевдонимы, которые сейчас используют артисты, в скором времени уйдут вместе с изменением менталитета», - отметил музыкант.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал идею запрета иностранных псевдонимов у артистов.

Даж