Громкие скандалы и холостяцкая жизнь: судьба Михаила Гребенщикова

Михаил Гребенщиков сперва стал востребованным диджеем, а затем, благодаря проекту «Фабрика звезд», смог реализоваться на федеральном уровне. При этом карьера артиста связана с громкими скандалами. Starhit рассказал, как сложилась жизнь продюсера в день его 50-летия.

«Фабрика звезд»

Михаил Гребенщиков родился 10 марта 1976 года в Воронеже. Парень пришел в шоу-бизнес после того, как в девятом классе увидел объявление о приеме в секцию современного танца. Уже в 17 лет он создал с другом проект DJ МММ, с которым выступал на разогреве у «Мальчишника» и Богдана Титомира.

После артист учился в монтажном техникуме, служил на границе, однако профессии строителя и военного парня всерьез не заинтересовали. После армии Михаила позвали на воронежское «Русское радио», где он стал ведущим программы «Танцплощадка». Уже в 2001 году Михаил занимал должность арт-директора клуба, но легко оставил работу, когда прошел кастинг на «Фабрику звезд».

Отметим, что первые песни Гребенщиков стал записывать еще до попадания на ТВ, а однажды его кассета дошла до Игоря Матвиенко. Эксцентричного парня позвали на кастинг, где он рассмешил продюсера, однако последний отметил природную харизму молодого человека.

«Фабрика звезд» дала многое артисту: работа с педагогами по вокалу позволила Гребенщикову частично восполнить пробел в своих вокальных навыках. В итоге он занял третье место, однако Михаил не расстроился, ведь таким образом ему доставалась квартира в Москве.

После «Фабрики» Гребенщиков открыл свои продюсерский центр и студию, занялся созданием музыки для кино, цирка и детских лагерей.

«Я открыл для себя новую профессию: можно чуть-чуть съездить, можно чуть-чуть в кино сняться, можно песню написать. И вот так я начал жить. Просто гастрольная востребованность начала снижаться», — пояснял певец.

Скандалы

Позднее он нащупал альтернативный вектор развития. В этом ему помогла Ирсон Кудикова, участница пятой «Фабрики звезд». Артистка занималась организацией работы детского образовательного учреждения, который впоследствии купила Алла Пугачева — школа получила название «Рецитал».

«Потом Пугачева не нашла общий язык с Ирсон, они что-то не поделили, и я стал главный. Я стал таким островком морали между родителями и Аллой Борисовной, старался ограждать ее от хабальства богатых мамочек, старался, чтобы ее меньше обманывали, надуривали. А еще она слушала мои детские песни, отбирала их. И вот если она из 10 песен возьмет три, то это для меня вообще подарок был», — рассказывал Гребенщиков.

В 2017 году возникли слухи, что артиста со скандалом уволили из «Рецитала»: родители сетовали, что Гребенщиков мог прийти на занятие или отчетный концерт в «нерабочем» состоянии, грубил и вел себя по-хамски. Артист опровергал сплетни и заявлял, что решение закрыть школу в 2018 году приняла сама Пугачева. Михаилу предложили продолжить работать с несколькими мамами детей, однако он отказался.

«После моего отказа в дружественном Алле Борисовне СМИ тут же вышла статья про то, что я, оказывается, пять лет к ней на работу пьяный ходил. Тогда я понял: приблизившись к Алле Борисовне, всегда можно что-то получить в спину», — говорил артист.

Однако это была не единственная ситуация, когда Гребенщикова подозревали в алкоголизме — о проблемах знаменитости говорила и ведущая Дана Борисова. Тогда Михаил заявил, что ему якобы предложили выступить перед пациентами санатория вместе с другими звездами, а после хотели дать денег за ложь о том, что у него зависимость.

«На следующий день везде было написано, что я наркоман, отказался куда-то ехать, лететь. Мама опять в слезах. Это, кстати, был самый мощный удар по моей карьере. Меня года два толком никуда не приглашали. Потом Дана извинилась», — резюмировал Гребенщиков.

Новый скандал произошел в 2021 году, на фоне перезапуска карьеры и выхода новых альбомов — артист вылетел из жюри шоу «Ну-ка, все вместе!». Это произошло вскоре после того, как Гребенщиков раскритиковал одного из участников и поругался с Ларисой Долиной. При этом певицу Михаил не винил, считая, что просто не смог влиться в проект.

Летом 2025 года СМИ заявили о драке продюсера с Ираклием Пирцхалавой. Последний отмечал, что ударил коллегу по цеху за националистические оскорбления и неадекватное поведение. Михаил при этом заявлял, что был трезв и не проявлял агрессии. В любом случае, Гребенщикова оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Личная жизнь

В свои 50 лет артист остается холостяком. В прошлом ходили слухи, что у Гребенщикова была жена и двое детей, однако девочки оказались племянницами артиста.

«Мне нравится, когда думают, что они мои дочки. Я на них делаю хайп, потому что знаю, что они у меня красивые, светлые. И когда я с ними фотографируюсь, какая-нибудь женщина в Уссурийске сидит такая, думает о том, какой Миша хороший, и ставит мне лайк. Мол, с детьми, такой правильный», — отмечал шоумен.

В старых клипах Михаила можно заметить блондинок-близняшек. Одна из девушек была возлюбленной артиста, однако свадьба так и не состоялась. По слухам, после семи лет отношений Екатерина устала ждать предложения и ушла.