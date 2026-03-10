Санаторий Малахова заработал более 50 миллионов рублей

Санаторий «Изовела», учредителем которого выступает телеведущий Андрей Малахов, продолжает получать крупные государственные контракты. Как выяснили журналисты, за последние месяцы учреждение заключило ряд договоров на десятки миллионов рублей, сообщает «Звездач».

Согласно имеющимся данным, санаторий подписал контракт с Министерством труда и социального развития Мурманской области на сумму 11 354 310 рублей. Еще один договор с этим же ведомством был заключен в декабре — на 34 062 930 рублей.

Кроме того, в сентябре отделение Социального фонда России по Мурманской области направило «Изовеле» 9 031 518 рублей. Таким образом, только по трем указанным госконтрактам санаторий телеведущего получил более 54 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Савеловский суд Москвы отказал во взыскании 120 млн рублей с телеведущего Андрея Малахова по иску экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Решение было вынесено 20 октября. Как передает ТАСС со ссылкой на суд, в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме. Юревич подал иск о защите чести и достоинства к создателям шоу «Малахов» еще в июне 2024 года.