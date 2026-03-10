Прилетевшая из Африки Ивлеева сообщила о пополнении в семье

Настя Ивлеева вернулась в Россию после путешествия по Африке. Блогершу помпезно встретил ее супруг Филипп Бегак.

© Global look

Настя Ивлеева вернулась из экзотического путешествия по Африке. Блогершу торжественно встретил ее супруг Филипп Бегак — он приготовил ей неожиданный сюрприз.

Ведущий проложил Насте дорогу к автомобилю лепестками роз. «Я считаю, это уровень, девочки! Мне лепестками роз проложили дорогу», — сказала Ивлеева, снимая на камеру свой устланный цветами путь.

Но это далеко не все. Когда Настя забралась в машину, она увидела нового члена семьи — Филипп презентовал вернувшейся жене породистого кота.

«Ну что, с пополнением! Вот Шурик-то обрадуется», — написала Ивлеева.

Поклонники ведущей оценили жест Филиппа и поздравили супругов с новым членом семьи. «Язык любви Филиппа: дарить животных — от осла до котов», «Лучше бы телефон подарил», «Поздравляю, квартире пипец. Мой такого же возраста, сейчас и я выживаю», — написали фолловеры. Некоторые, кстати, посоветовали дать ему кличку Пивас или Африка.

Свежий контент от Насти развеял слухи о ее разводе с Филиппом. Дело в том, что в свое недавнее путешествие Ивлеева отправилась без супруга. Кроме того, она выходила на связь без обручального кольца. Блогерша объяснила, что муж не полетел с ней из-за работы.