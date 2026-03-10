Долги, проблемы со здоровьем и роман с коллегой: куда пропала Елена Воробей

Заслуженная артистка РФ Елена Воробей стала известной благодаря пародиям на известных личностей. News.ru рассказал, что известно о ее жизни.

Роман с коллегой

Недавно Воробей посетила шоу «Сплетни» блогера Карины Мурашкиной и рассказала, что за кулисами юмористических программ случаются романы. Она призналась, что была в отношениях с одним из коллег.

«Немножко мутила, но это очень мешает. Ужасно мешает, когда личные отношения. <…> Актеры еще очень ревнивы, ревнивы к успеху, и вот отношения с актерами… Я себе сказала: не надо! Он должен быть из зрителей», — призналась Воробей.

Она считает, что актерская профессия требует особого рода любви между партнерами по сцене: она должна быть не романтической, а иного характера. Лишь в таком случае перед зрителями возникает магия, которая делает игру убедительной.

Напомним, что Воробей с 2000 года снималась в «Аншлаге», а также сотрудничала с «Кривым зеркалом». До этого выступала в ленинградском кабаре-театре «Буфф» с Геннадием Ветровым и Юрием Гальцевым.

Личная жизнь

Первым мужем артистки был Андрей Кислюк. Актеры прожили вместе 10 лет. После этого знаменитость вышла замуж за бизнесмена Игоря, с которым у Воробей родилась дочь София. Девочка появилась на свет в 2003 году, хотя Игорь уже развелся с Еленой и женился на другой женщине. В 2017 году предприниматель скончался.

«Мне позвонили из Питера и сообщили, что отец моей дочери в коме. Перелом основания черепа — там не было куска головы. Я подняла все свои связи. Игорю дали палату, специальный матрас, который обеспечивал циркуляцию крови. Он открывал глаза, начал шевелить руками. Мы не понимали, слышит он нас или нет, но я постоянно с ним разговаривала. Эта борьба за жизнь длилась долгих девять месяцев, но мы проиграли», — вспоминала пародистка.

Следующим возлюбленных Воробей стал звукорежиссер Александр Калищук, однако отношения завершились. В 2022 году Воробей признавалась, что встречалась с госслужащим и собиралась замуж, но они расстались незадолго до свадьбы.

Летом 2025 года Воробей пожаловалась на проблемы после резкого похудения. Она сбрасывала вес под контролем врача с помощью препарата для больных диабетом. Юмористка объясняла, что решилась на такой шаг после расставания с молодым человеком — она потолстела на фоне переживаний. Ей удалось похудеть на 14 кг, однако после знаменитость стали мучать сильная слабость и апатия, а кожа на лице обвисла. Тогда артистке пришлось прибегнуть к контурной пластике.

Долг перед ФНС

В июне 2025 года СМИ заявили, что Воробей должна 28 тысяч рублей ФНС. Задолженность касалась ее ИП, основной вид деятельности которого связан со сферой искусства и организацией развлекательных мероприятий. Через месяц стало известно, что артистка погасила долг, исполнительные производства в отношении пародистки не ведутся.