Суд прекратил дело об изъятии недвижимости комика Батрутдинова

Бабушкинский районный суд столицы завершил производство по иску об изъятии десятков гаражей у юмориста Тимура Батрудинова из-за отказа властей от своих претензий.

Производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска, передает РИА «Новости».

Отмечается, что ответчиками по делу об изъятии нескольких десятков гаражей выступали 30 человек, включая артиста.

По аналогичной причине инстанция сняла претензии еще к четырем владельцам объектов. В отношении остальных собственников подготовка к слушаниям продолжается.

По ходатайству специализированного застройщика «Ростокино-Русанова» назначена оценочная экспертиза спорных нежилых помещений, которую поручили провести экспертам компании «ЦСЭ Основа».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Департамент городского имущества Москвы подал иск об изъятии недвижимости у юмориста Тимура Батрутдинова для государственных нужд.