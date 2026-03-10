Рост доходов и жизнь за границей: чем занят Лагутенко

СМИ сообщили, что за прошлый год доходы лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко от российского бизнеса выросли примерно вдвое по сравнению с 2024-м. Портал News.ru собрал информацию о доходах и жизни музыканта.

Доходы

Девятого марта портал Life сообщил, что за 2025 год Лагутенко заработал в России почти 40 миллионов рублей. По данным издания, это вдвое больше, чем в 2024 году.

По информации Life, после отъезда из России музыкант сохранил в стране компанию, которая занимается продажей музыкальных записей. Прибыль компании стабильно увеличивается в последние три года. Издание привело данные, согласно которым в 2023 году прибыль компании составила 7,7 миллиона рублей, в 2024-м - 15,3 миллиона, а по итогам 2025 года достигла 38,9 миллиона рублей.

News.ru отмечает, что ранее Лагутенко продлил право на товарный знак «Мумий Тролль» в России до 2035 года.

Выступления и гастроли

В сентябре 2025 года Telegram-канал Shot сообщил, что музыканты группы «Мумий Тролль» продолжают выступать в России, хотя сам Лагутенко не дает концертов в РФ. Как утверждал Telegram-канал, барабанщик «Мумий Тролля» и бывшие участники группы организовали кавер-группу для исполнения хитов.

Shot отмечал, что все права на песни «Мумий Тролля» принадлежат Лагутенко, поэтому он «в курсе деятельности своих коллег».

В марте 2022 года группа «Мумий Тролль» сообщила о решении остановить концертную деятельность на фоне украинского кризиса. Летом 2025-го появилась информация, что Лагутенко впервые за долгое время начал ездить на гастроли. Как писали СМИ, это связано с тем, что дом музыканта в Лос-Анджелесе был сильно поврежден во время лесных пожаров и Лагутенко собирал деньги на ремонт.

Требования признать иноагентом

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин призывал признать Лагутенко иноагентом, отмечает News.ru. Бородин говорил, что музыканта нужно «проверить».

«Во-первых, он катается по странам НАТО, это давно всем известно, что он проводит там концерты. Это и есть прямое финансирование от стран НАТО, уже можно спокойно признавать его иноагентом», - заявлял Бородин.

В начале 2025 года «Российская газета» писала, что представители общественности и некоторые депутаты из Владивостока пытаются лишить Лагутенко звания почетного жителя города. Они указывали, что музыкант не появлялся во Владивостоке много лет. При этом в городской думе сообщали, что обращений на эту тему депутатам не поступало.