В бутике Hermès отказались продавать Ким Кардашьян редкую сумку для ее дочери

Американская телезвезда Ким Кардашьян захотела купить для своей дочери Норт Уэст редкую сумку Hermès Kelly и получила отказ. Об этом сообщает Page Six.

Консультант (имя и фамилия не раскрываются) бутика в Беверли-Хиллз рассказала, что знаменитость хотела приобрести для своей наследницы маленькую черную сумку Black Mini Kelly за 75 тысяч долларов (5,8 миллиона рублей). Прежде, чем продать аксессуар Кардашьян она должна была согласовать сделку с руководством люксовой марки.

«Hermès сказал нет», — заявила собеседница портала.

По ее словам, руководство Hermès редко отказывает звездам в обслуживании.

«В этот раз по какой-то причине модный дом не хотел, чтобы Black Mini Kelly владела Норм Уэст», — заключила продавец.

В январе сообщалось, что Hermès обвинили в слежке за покупателями с целью выявить их состоятельность.