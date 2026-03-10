Российские звезды встали на защиту онкобольной Лерчек

Блогеры Виктория Боня и Мария Погребняк, а также телеведущая Ксения Бородина встали на защиту онкобольной Лерчек (Валерия Чекалина). Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Ранее юрист Катя Гордон выступила с просьбой амнистировать находящуюся под домашним арестом Чекалину. Звезды присоединились к ней в социальных сетях.

Боня заявила, что в лечении Лерчек «упущен один год», а сама она плакала, когда узнала о болезни блогера.

«Это молодая девушка! Кто будет отвечать за то, что не дал ей обследоваться? Мне просто интересно, это действительно все будут игнорировать? Не дай бог что-то произойдет с Лерчек — это будет на вашей совести, и мы все будем это помнить», — добавила Виктория.

Погребняк пожелала Валерии победить недуг и продолжать так же сильно любить жизнь. Бородина также пожелала Лерчек здоровья.

Онколог прокомментировал ситуацию с Лерчек

Напомним, что Валерию и ее экс-супруга Артема Чекалина обвиняют в незаконном переводе более 251 млн рублей за границу. По данным следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года они перечисляли деньги, полученные от продажи фитнес марафонов, на счета иностранной компании.

В феврале Лерчек родила четвертого ребенка от своего возлюбленного Луиса Сквиччиарини. После этого она попала в больницу — у знаменитости выявили рак и метастазы в легких.