Слепаков пожаловался на неопределенность в Израиле

Российский комик и музыкант Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в Израиле, заявил, что ощущает неопределенность. Об этом он рассказал в проекте Sheinkin40, видео доступно на YouTube.

По словам Слепакова, в последние годы жизни в Москве, несмотря на наличие работы и высокий доход, он не мог понять, к чему стремится.

«Здесь не то чтобы я понял за эти годы [, к чему стремлюсь]. Я тоже не могу это сказать. Нет, неизвестность, я бы так сказал даже, еще глубже стала, ее еще больше», — пожаловался юморист.

Вместе с тем комик заверил, что ему нравится жить в Израиле. В частности, он отметил, что после переезда стал больше общаться с людьми и чаще видеться с друзьями.

Ранее стало известно, что прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении Слепакова. Его заподозрили в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Перед этим сообщалось, что юморист не смог оспорить штраф, назначенный из-за отсутствия маркировки иноагента. Причиной стала ошибка адвоката.