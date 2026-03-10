Джиган отреагировал на скандал вокруг Оксаны Самойловой и Килиана Мбаппе: «Показал её место»
Джиган считает, что Килиан Мбаппе не толкал Оксану Самойлову, а просто «показал её место». Однако рэпер уточнил: если бы он был там, то вступился бы за жену.
«Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но если бы я был там, набил бы ему морду этому Мбаппе», — цитирует его Telegram-канал «Свита короля».
Напомним, речь идёт о видео, которое накануне разошлось по Сети. На нём Мбаппе и Самойлова выходят из отеля под крики папарацци, которые, очевидно, встречали футболиста. Последний в спешке пытался скрыться от репортёров и задел Оксану.
Мария Погребняк считает, что после такого футболиста надо «отменить».
«Все так восторженно пишут о том, как Оксана Самойлова случайно “столкнулась” с Килианом Мбаппе, выходя из отеля. Но почему-то никто не осудил поведение футболиста. А он повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же насчет культуры отмены? Бойкот Мбаппе объявят?» — с негодованием высказывалась она.