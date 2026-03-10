Избранник младше на 11 лет: блогерша Карина Кросс выходит замуж

Популярная блогерша Карина Кросс выходит замуж. Супругом 33-летней звезды соцсетей станет 22-летний хоккеист Марк Рудаковский. Спортсмен сделал предложение девушке во время матча КХЛ между командами «Динамо» Москва и «Динамо» Минск. Карина поделилась трогательным моментом с поклонниками в социальных сетях. Об этом сообщает интернет-журнал The Voice Mag.

Для Кросс это будет не первый брак. В 2020 году она сыграла свадьбу с блогером Евгением Ершовым. Их союз распался через три года. Затем Карина встречалась с певцом Дмитрием Разваровым, известным под псевдонимом NeVampire.

Марк Рудаковский является воспитанником минской хоккейной команды «Юность». Игрок снялся в фильме «Капитан Крюк», сериалах «Инспектор Гаврилов», «Молодежка», «Прости меня, моя любовь» и других. Недавно он принял участие в шоу Первого канала «Ледниковый период». Его партнершей стала фигуристка Елизавета Туктамышева.